Австрия – Россия: почему не назначен пенальти в ворота австрийцев?

На 87-й минуте отборочной игры Евро-2019 среди молодежных сборных Австрия – Россия (3:2) эстонский арбитр Юри Фришер во второй раз в ходе матча не решился назначить 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В этот раз он посчитал, что Конрад Лаймер не фолил в своей штрафной на Зелимхане Бакаеве, и даже наказал российского игрока за симуляцию. Протесты полузащитника, пытавшегося объяснить, что ему наступили на пятку, ни к чему не привели.

Между тем на видеоповторе видно, что Лаймер действительно наступил Бакаеву на левую ногу и снял с него бутсу. Возможно, Фришеру не понравилось то, что наш хавбек сделал еще шаг, усилил фол и красиво упал. (Александр БОБРОВ)

Конрад Лаймер фолит в своей штрафной на Зелимхане Бакаеве.

Конрад Лаймер фолит в своей штрафной на Зелимхане Бакаеве.