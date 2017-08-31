Антон Митрюшкин: "За "Спартаком" слежу, но в Россию возвращаться не собираюсь"

Вратарь молодежной сборной России Антон Митрюшкин после матча отборочного турнира чемпионата Европы с Арменией (0:0) посетовал на реализацию голевых моментов. По словам голкипера, ничья усложняет задачу национальной команды.

– Мы полностью превосходили соперника, но, к сожалению, не получилось забить. Хотя было много моментов. Только в первом тайме могли забить 2-3, и второй тайм играли бы спокойно. Не знаю, почему так вышло. И штанги были, и перекладина. Будем работать над реализацией.

Понятно, что потеря очков осложняет задачу: теперь у нас меньше права на ошибки. Хорошо, что матч с Гибралтаром пройдет в Туле. Это большой плюс для региона. Думаю, придет много зрителей. Обязаны выиграть.

– В первую сборную попасть рассчитываете?

– Читал интервью Станислава Черчесова, где он говорил, что те, кто могут играть за молодежку и по понятным причинам не будут получать практику в первой сборной, пока остаются в молодежке. Я это понимаю. И тоже считаю, что лучше получать практику здесь, добиваться результата. Но в перспективе, само собой, хочу доказывать, что достоит быть номером один.

– Как вам играется в Швейцарии?

– Ощущаю, что прибавляю. За один сезон в "Сьоне" я провел 53 игры, это классный опыт. И буду двигаться дальше.

– За "Спартаком" следите?

– Да, и переживаю, но мыслей о возвращении в Россию нет. В ближайшее время в Россию сто процентов не вернусь. Хотелось бы продолжать карьеру в Европе. Ближайший сезон точно проведу в "Сьоне". (Филипп ПАПЕНКОВ)