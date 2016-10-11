Антон Миранчук: "Молодежной сборной России тяжело настроиться на игру при пустых трибунах"

Полузащитник "Левадии" и молодежной сборной России Антон Миранчук после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что футболистам тяжело было настроиться на матч при пустых трибунах. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Минимальное преимущество над финнами во втором тайме никак не расслабило, тем более, видно было по первым 45 минутам, что нужны были замены, усиление в атаке, потому что было не так много моментов, – цитирует ТАСС Миранчука. – После перерыва тренер подбодрил, так что выходили побеждать. Потом пошли замены, и начались качели. Жаль, что не получилось поднажать и забить.

Тяжело было настроиться на игру при пустых трибунах, но Николай Николаевич Писарев сказал нам, чтобы мы вышли и сыграли в свое удовольствие, потому что терять уже нечего. Жаль, что мало народу пришло. Не хватало энергии, которая обычно царит на стадионах.