22:26 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Антон Миранчук: "Молодежной сборной России тяжело настроиться на игру при пустых трибунах"

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Полузащитник "Левадии" и молодежной сборной России Антон Миранчук после заключительной игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017 с Финляндией (1:1) заявил, что футболистам тяжело было настроиться на матч при пустых трибунах. В своей группе россияне заняли пятое место с девятью очками, опередив сборную Фарерских островов, но уступив Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджану.

– Минимальное преимущество над финнами во втором тайме никак не расслабило, тем более, видно было по первым 45 минутам, что нужны были замены, усиление в атаке, потому что было не так много моментов, – цитирует ТАСС Миранчука. – После перерыва тренер подбодрил, так что выходили побеждать. Потом пошли замены, и начались качели. Жаль, что не получилось поднажать и забить.

Тяжело было настроиться на игру при пустых трибунах, но Николай Николаевич Писарев сказал нам, чтобы мы вышли и сыграли в свое удовольствие, потому что терять уже нечего. Жаль, что мало народу пришло. Не хватало энергии, которая обычно царит на стадионах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696529

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КОММЕНТАРИИ (3)
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AlexMiron

Выезжайте в регионы!Кто на вас в Химках ходить будет?

23:35

Фуля

Это зрителям трудно настроится на твою игру, неудачник.

23:15

tryam

твоя задача играть в футбол и выигрывать, а не думать, тем более про зрителей

22:38