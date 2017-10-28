Англия выиграла юниорский чемпионат мира

Сборная Англии одержала победу над Испанией в финале юниорского чемпионата мира для игроков не старше 17 лет.

Ранее англичане выиграли чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Таким образом, Англия стала первой европейской страной выигравшей мировые первенства U17 и U20.

Чемпионат мира

Сборные до 17 лет

Финал

Англия - Испания - 5:2 (1:2)

Голы: Гомес, 10 (0:1); Гомес, 31 (0:2); Брюстер, 44 (1:2); Гиббс-Уайт, 58 (2:2); Фоден, 69 (3:2); Гуэхи, 84 (4:2); Фоден, 88 (5:2).