14:52 | ФУТБОЛ — Молодежные сборные

Англия впервые выиграла молодежный чемпионат мира

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Сборная Англии стала победителем чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В финале англичане одолели Венесуэлу – 1:0. Автором единственного гола стал Доменик Калвер-Левин из "Эвертона". При этом вратарь "трех львов" Фредерик Вудмен, права на которого принадлежат "Ньюкаслу", отразил пенальти.

Бронзовые медали турнира завоевали итальянцы. В матче за третье место они в серии пенальти обыграли Уругвай. Отметим, что англичане впервые выиграли молодежный ЧМ. Более того, сборные из этой страны не побеждали на крупных международных турнирах с "взрослого" чемпионата мира-1966.

Чемпионат мира U-20

Финал

Венесуэла – Англия – 0:1 (0:1)

Гол: Калверт-Льюин, 35.

Нереализованный пенальти: Пеньяранда (Венесуэла), 74 (вратарь).

Судья: Кайперс (Голландия).

11 июня. Сувон. Стадион Suwon World Cup Stadium.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ZohanDvir

а я только Пеньяранду нахваливал)

15:57

Непорочный как ТИ

афробританцы -чимпионы! будущее острова

15:50

parafraz

Видел Венесуэлу- произвела впечатление! Откуда, вдруг? Впрочем, сейчас практически в каждой южноамериканской стране все налажено- и селекция, и школы, и тренеры... Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, не говоря уже о монстрах Бразилии, Аргентине, Уругвае... Теперь и Венесуэла в тот же ряд устремится...

15:07

fair

АНгличане молодцы

15:04

Alsenka

Жаль Венесуэлу. Вудмен симулянт,то помирал катался,как будто ногу оторвали.то спокойно выбивает той же "больной" ногой в поле...

14:56