Англия впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Англии стала победителем чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В финале англичане одолели Венесуэлу – 1:0. Автором единственного гола стал Доменик Калвер-Левин из "Эвертона". При этом вратарь "трех львов" Фредерик Вудмен, права на которого принадлежат "Ньюкаслу", отразил пенальти.

Бронзовые медали турнира завоевали итальянцы. В матче за третье место они в серии пенальти обыграли Уругвай. Отметим, что англичане впервые выиграли молодежный ЧМ. Более того, сборные из этой страны не побеждали на крупных международных турнирах с "взрослого" чемпионата мира-1966.

Чемпионат мира U-20

Финал

Венесуэла – Англия – 0:1 (0:1)

Гол: Калверт-Льюин, 35.

Нереализованный пенальти: Пеньяранда (Венесуэла), 74 (вратарь).

Судья: Кайперс (Голландия).

11 июня. Сувон. Стадион Suwon World Cup Stadium.