Англия впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Сборная Англии стала победителем чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В финале англичане одолели Венесуэлу – 1:0. Автором единственного гола стал Доменик Калвер-Левин из "Эвертона". При этом вратарь "трех львов" Фредерик Вудмен, права на которого принадлежат "Ньюкаслу", отразил пенальти.
Бронзовые медали турнира завоевали итальянцы. В матче за третье место они в серии пенальти обыграли Уругвай. Отметим, что англичане впервые выиграли молодежный ЧМ. Более того, сборные из этой страны не побеждали на крупных международных турнирах с "взрослого" чемпионата мира-1966.
Чемпионат мира U-20
Финал
Венесуэла – Англия – 0:1 (0:1)
Гол: Калверт-Льюин, 35.
Нереализованный пенальти: Пеньяранда (Венесуэла), 74 (вратарь).
Судья: Кайперс (Голландия).
11 июня. Сувон. Стадион Suwon World Cup Stadium.
DRAMA!!– Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 11, 2017
Woodman saves Penaranda's spot-kick!! #U20WC pic.twitter.com/dXmI3xX0o8
Drink it in!!@England are FIFA U20 WORLD CHAMPIONS 🏆 #U20WC pic.twitter.com/l5GVNF5yEn– Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 11, 2017
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/worldtwenty/2017/playoff/
ZohanDvir
а я только Пеньяранду нахваливал)
15:57
Непорочный как ТИ
афробританцы -чимпионы! будущее острова
15:50
parafraz
Видел Венесуэлу- произвела впечатление! Откуда, вдруг? Впрочем, сейчас практически в каждой южноамериканской стране все налажено- и селекция, и школы, и тренеры... Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, не говоря уже о монстрах Бразилии, Аргентине, Уругвае... Теперь и Венесуэла в тот же ряд устремится...
15:07
fair
АНгличане молодцы
15:04
Alsenka
Жаль Венесуэлу. Вудмен симулянт,то помирал катался,как будто ногу оторвали.то спокойно выбивает той же "больной" ногой в поле...
14:56