Англия и Испания - в финале чемпионата Европы для игроков до 17 лет

Сборные Англии и Испании вышли в финал чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. Англичане выиграли у Турции, а испанцы в серии пенальти оказались точнее Германии. Финальный матч состоится 19 мая.

Сборная России не прошла в финальную стадию, заняв в элитном раунде последнее место в группе с Венгрией, Норвегией и Израилем.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Стыковой матч за выход на чемпионат мира

Венгрия - Франция - 0:1 (0:1)

1/2 финала

Испания - Германия - 0:0. Пенальти - 4:2

Турция - Англия - 1:2 (1:2)