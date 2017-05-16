Англия и Испания - в финале чемпионата Европы для игроков до 17 лет

Сборные Англии и Испании вышли в финал чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. Англичане выиграли у Турции, а испанцы в серии пенальти оказались точнее Германии. Финальный матч состоится 19 мая.
Сборная России не прошла в финальную стадию, заняв в элитном раунде последнее место в группе с Венгрией, Норвегией и Израилем.
Чемпионат Европы
Игроки до 17 лет
Стыковой матч за выход на чемпионат мира
Венгрия - Франция - 0:1 (0:1)
1/2 финала
Испания - Германия - 0:0. Пенальти - 4:2
Турция - Англия - 1:2 (1:2)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/euroseventeen/2016-2017/playoff/