Андрей Гордеев: "Постоянно обмениваемся информацией с Кержаковым"

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андрей Гордеев рассказал, что регулярно контактирует с Александром Кержаковым, работающим с российской сборной 2001 года рождения. Сегодня команда Гордеева провела первый матч на Мемориале Гранаткина, обыграв Молдавию (2:1).

- Мы постоянно работаем вместе с Кержаковым, обмениваемся информацией. Я знал, что он придет на сегодняшнюю игру, - цитирует "РИА Новости" Гордеева. - Недавно мы встречались в Москве и Александр пожелал нам удачи на турнире в Санкт-Петербурге, мы плодотворно пообщались, в том числе обсудили Михаила Игнатова.