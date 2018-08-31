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Андрей Гордеев: "Постоянно обмениваемся информацией с Кержаковым"

Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) Андрей Гордеев рассказал, что регулярно контактирует с Александром Кержаковым, работающим с российской сборной 2001 года рождения. Сегодня команда Гордеева провела первый матч на Мемориале Гранаткина, обыграв Молдавию (2:1).

- Мы постоянно работаем вместе с Кержаковым, обмениваемся информацией. Я знал, что он придет на сегодняшнюю игру, - цитирует "РИА Новости" Гордеева. - Недавно мы встречались в Москве и Александр пожелал нам удачи на турнире в Санкт-Петербурге, мы плодотворно пообщались, в том числе обсудили Михаила Игнатова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180831/1141049994.html

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