Александр Зуев: "Нынешний созыв молодежной сборной России способен на многое"

Полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев после победы над Австрией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы заявил о том, что нынешний созыв команды может достичь многого.

По словам хавбека, игроки все лучше понимают друг друга. Напомним, что следующий матч россияне проведут 10 октября против Сербии.

– Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили, – приводит ТАСС слова Зуева. – Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол.

Австрийцы – неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы – они посильнее.

Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга. На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать.