Александр Тукманов: "Кубок Содружества никогда не отличался интересом болельщиков"

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов выразил сожаление по поводу закрытия Кубка Содружества, но назвал это решение объяснимым. Турнир проводился с 1993 по 2015 год, сегодня первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что в 2016 году он не состоится.

- Когда прекращает существование какое-то футбольное соревнование, это всегда грустно. Если сейчас нет средств для проведения Кубка Содружества, то это объяснимо, - цитирует ТАСС Тукманова. - Раньше расходы по проведению мероприятия брал на себя РФС. В сегодняшней ситуации надо делить их на всех участников, если не удалось с ними договориться, тогда все понятно.

Кубок Содружества никогда не отличался особым интересом со стороны болельщиков, но он всегда был площадкой для встреч руководителей отечественного футбола с функционерами ФИФА и УЕФА, на которых обсуждались различные аспекты развития футбола. В этом плане турнир был очень полезным. Но со спортивной точки зрения Кубок Содружества никогда не был звездным.