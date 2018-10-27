Александр Мелихов: "С Бушмановым было приятно работать, но его отставка логична"

Вратарь "Томи" и молодежной сборной России Александр Мелихов прокомментировал отставку Евгения Бушманова с поста главного тренера молодежки. Россияне под его руководством не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2019.

– Почему не удалось пройти отбор?

– Сами виноваты. В первую очередь, при полном преимуществе по ходу матча проиграли концовку. Македонию уверенно обыграли, а с австрийцами – на судейство не буду ссылаться, просто где-то не повезло. У всех ребят был запредельный настрой.

– Обидно, что Евгений Бушманов ушел из молодежки?

– Конечно, тренер был хороший. Было приятно с ним работать.

– Логична ли его отставка?

– Наверное, да, потому что не выполнили задачу. (Константин Колмаков)

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