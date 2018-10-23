Александр Алаев: "В ближайшее время определимся с новым тренером молодежки"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил, что можно спокойно проанализировать список кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной России и сделать правильный выбор.

Ранее тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым "достиг договоренности (с РФС) о расторжении контрактов по соглашению сторон".

- Со своей стороны выражаем благодарность Евгению Бушманову и его помощникам за работу и желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере, - приводит "РИА Новости" слова Алаева. - Что касается нового наставника, то планируем определиться с ним в ближайшее время. Жеребьевка нового отборочного цикла чемпионата Европы-2021 пройдет 11 декабря, поэтому РФС располагает временем, чтобы спокойно проанализировать список кандидатов и сделать правильный выбор.

Утром анализ работы команды под руководством Евгения Бушманова был проведен на техническом комитете, и результаты выступления сборной признаны неудовлетворительными. После заседания мы встретились с Бушмановым и приняли соответствующее решение. В работе тренера главным критерием всегда является результат. Молодежная сборная его добиться не сумела, поэтому тренерский штаб прекращает работу в команде.