Александр Алаев: "РФС рассмотрит вариант проведения матчей отборочного турнира на юношеский ЧЕ-2019 в России"

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС рассмотрит вариант проведения матчей элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года в России. Он также поздравил юношескую сборную России по футболу (игроки 2000 года рождения) с выходом в элитный раунд Евро-2019.

Напомним, что в заключительном матче 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы 2019 года (U19) Россия обыграла Черногорию со счетом 2:0. Встреча проходила на Кипре.

- Хочу поздравить юношескую сборную России, составленную из игроков 2000 года рождения, с выходом в элитный раунд чемпионата Европы!, - приводит ТАСС слова Алаева. - Здорово, что после обидной ничьей в первом матче ребята смогли мобилизоваться и одержать две важнейших победы, которые позволили сборной России выйти из группы с первого места.

- С нетерпением ждем жеребьевку. РФС совместно с тренерами рассмотрит вариант проведения этого этапа отбора на континентальное первенство в России.