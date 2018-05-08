Александр Алаев: "Германия остается в Волгограде на День Победы"

Исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев после товарищеского матча между юношескими сборными России и Германии рассказал "СЭ" об организации такой игры в Волгограде накануне Дня Победы. По его словам, мероприятие получилось очень хорошим.

- Нас с Немецким футбольным союзом связывают давние отношения, – сказал Алаев. – В рамках этих отношений был подписан меморандум о сотрудничестве. И на одной из встреч мы решили, что будет разумно совместить спортивную историю и великий праздник. Немецкие друзья согласились, и мы видим результат – получилось шикарное мероприятие. Перед матчем мы с делегацией Германии возложили цветы на Мамаевом кургане, а сама игра прошла при аншлаге, была яркой и зрелищной. Сказался более высокий класс немецких футболистов, но надо отдать должное нашим ребятам, они до конца боролись. Сыграли фактически двумя составами против сильного соперника при полных трибунах.

-Что вам говорили немцы после матча?

-По-моему, они остались очень довольны – их действительно здорово встретили, спасибо губернатору. И сами немецкие коллеги с готовностью откликаются на все мероприятия, в том числе нефутбольные. Всей командой Германия остается на финал Кубка России, на День Победы, придет большая делегация, включая сотрудников посольства. И вместе мы перед матчем поедем на военно-мемориальное кладбище Россошки. А потом в этот великий день отправимся на матч, который, надеемся, тоже подучится ярким. Пользуясь случаем, поздравляю через "СЭ" всех с великим праздником Победы. Особенно – наших ветеранов, желаю им крепкого здоровья. А всем людям – мирного неба над головой.

В финале Кубка России 9 мая встретится "Тосно" и "Авангард", начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)