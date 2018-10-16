Алексадр Алаев: "Тренерскому штабу сборной были созданы все условия для того, чтобы выйти на Евро-2019"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал невыход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2019.

- Сегодня молодежная сборная России проводила фактически решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу, - цитирует "РИА Новости" Алаева. - Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для того, чтобы выйти на Евро.

Команда провела достаточно учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей, причем, в феврале собиралась даже вне официального соревновательного периода. Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом.