22:31 16 октября | Футбол — Молодежные сборные

Алексадр Алаев: "Тренерскому штабу сборной были созданы все условия для того, чтобы выйти на Евро-2019"

Обсудить
5

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев прокомментировал невыход молодежной сборной России в финальную часть Евро-2019. 

 
16 октября. Санкт-Пельтен. Австрия - Россия - 3:2. В атаке Федор Чалов.Подвиг Чалова - без награды, Россия - без молодежного Евро и Олимпиады

- Сегодня молодежная сборная России проводила фактически решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу, - цитирует "РИА Новости" Алаева. - Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для того, чтобы выйти на Евро.

Команда провела достаточно учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей, причем, в феврале собиралась даже вне официального соревновательного периода. Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181016/1144127443.html

Обсудить
5
Материалы других СМИ
Загрузка...
Загрузка...