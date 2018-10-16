Адвокат Кокорина: "Братья принесли извинения Паку, они поняли друг друга"

Адвокат Кирилла Кокорина Олег Попов прокомментировал итоги очных ставок с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина – Кирилла.
- Все стороны дали показания, ждем выводов следствия в самое ближайшее время.
- Можете подтвердить, что у стороны Пака претензии только к братьям Кокориным?
- У нас нет такой информации.
- Братья извинились?
- Да, конечно. Оба принесли извинения и соответственно раскаиваются в содеянном.
- Была какая-то реакция со стороны Пака?
- Все было очень корректно. Они поняли друг друга.
- Что дальше?
- В пятницу будет рассмотрение апелляционный жалобы в Мосгорсуде на решение Тверского суда об избрании меры пресечения заключения под стражу в отношении подзащитных.
- По какой статье планируется обвинение?
- Пока мы не знаем. Это все вопросы к следствию. Мы пока подозреваемые, другой информации у нас нет. Обвинение не предъявлено.
- Речь поднималась о примирении?
- Поднималась. Мы принесли извинения. Ждем соответствующей реакции.
- Руки пожали друг другу?
- Нет (Александр Рогулев)