6 голов игроков "Краснодара" помогли российским юниорам разгромить Гибралтар

Юниорская сборная России разгромила Гибралтар в матче первого этапа отборочного турнира чемпионата Европы. Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев оформил хет-трик, его одноклубник Даниил Уткин сделал дубль, а еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов, также представляющий кубанский клуб.

Россиянам также предстоит встретиться в группе с Грецией и Румынией.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет

Отборочный турнир

Группа 10

РОССИЯ - Гибралтар - 6:0 (4:0)

Голы: Уткин, 15 (1:0). Игнатьев, 18 (2:0). Сулейманов, 37 (3:0). Игнатьев, 38 (4:0). Игнатьев, 73 (5:0). Уткин, 90+1 (6:0).

Россия: Сафонов, Бородин, Губанов, Евгеньев, Каккоев (Руденко, 46), Голубев, Уткин, Володкин (Горшков, 58), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Цыпченко, 46).

Предупреждение: Игнатьев, 26.

Судья: Маркхэм-Джонс (Уэльс).