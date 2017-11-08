17:06 | Футбол — Молодежные сборные

6 голов игроков "Краснодара" помогли российским юниорам разгромить Гибралтар

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Юниорская сборная России разгромила Гибралтар в матче первого этапа отборочного турнира чемпионата Европы. Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев оформил хет-трик, его одноклубник Даниил Уткин сделал дубль, а еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов, также представляющий кубанский клуб.

Россиянам также предстоит встретиться в группе с Грецией и Румынией.

Чемпионат Европы

Игроки до 19 лет 

Отборочный турнир

Группа 10 

РОССИЯ - Гибралтар - 6:0 (4:0)

Голы: Уткин, 15 (1:0). Игнатьев, 18 (2:0). Сулейманов, 37 (3:0). Игнатьев, 38 (4:0). Игнатьев, 73 (5:0). Уткин, 90+1 (6:0). 

Россия: Сафонов, Бородин, Губанов, Евгеньев, Каккоев (Руденко, 46), Голубев, Уткин, Володкин (Горшков, 58), Игнатьев, Сулейманов, Сергеев (Цыпченко, 46).

Предупреждение: Игнатьев, 26. 

Судья: Маркхэм-Джонс (Уэльс).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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механик39

Ну все ,опять встали с колен .

18:28

fedland

Всего-то. Мы вчера подготовительную группу детского сада обыграли 7:0. Соперник был в ползунках и с сосками...

18:18

ErnstRadir

ребятам надо играть в РФПЛ,в основе...

17:47

Romka3101

Академия Краснодара дала результат

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