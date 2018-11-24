Златан Ибрагимович: "Не секрет, что мне нравится "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о том, что ведет переговоры с "Миланом". Ранее появилась информация, что 37-летний швед согласовал контракт на полгода с "россонери".

– Интерес со стороны "Милана" есть, но у меня контракт с "Гэлакси" еще на год, – цитирует Vanity Fair Ибрагимовича. – Мне нравится "Милан". И это не секрет. Я там провел два очень хороших сезона. Я приехал туда из "Барселоны", где все сложилось плохо. В "Милане" снова стал улыбаться. Я не говорю, что вернусь, но и не скажу, что не вернусь.