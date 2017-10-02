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03:11 | Футбол — Италия

Зинедин Зидан: "Не все игроки "Реала" смогут отдохнуть, у них важные матчи за сборные"


Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Эспаньолом" (2:0) отметил, что жалеет, что его игроки не смогут восстановиться после серии матчей и поедут в свои национальные команды. Французский специалист считает, что футболистам лучше было бы дать отдохнуть.

- Во второй половине матча мы немного устали, - цитирует официальный сайт "Реала" Зидана. - Этого следовало ожидать после тех семи игр, что мы провели. Мы физически устали. Плохо, что не все игроки смогут отдохнуть, у них почти не будет выходных. У футболистов важная неделя с квалификационными играми чемпионата мира. Главное, чтобы они не получали травм.

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