Зинедин Зидан: "Не все игроки "Реала" смогут отдохнуть, у них важные матчи за сборные"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Эспаньолом" (2:0) отметил, что жалеет, что его игроки не смогут восстановиться после серии матчей и поедут в свои национальные команды. Французский специалист считает, что футболистам лучше было бы дать отдохнуть.

- Во второй половине матча мы немного устали, - цитирует официальный сайт "Реала" Зидана. - Этого следовало ожидать после тех семи игр, что мы провели. Мы физически устали. Плохо, что не все игроки смогут отдохнуть, у них почти не будет выходных. У футболистов важная неделя с квалификационными играми чемпионата мира. Главное, чтобы они не получали травм.