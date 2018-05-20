Зинченко может перейти в "Наполи" в рамках сделки о трансфере Жоржинью

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может стать игроком "Наполи". В обратном направлении, вероятно, проследует хавбек сборной Италии Жоржинью.

Как сообщает The Sun, "Сити" не хочет покупать Жоржинью за требуемые 52 миллиона фунтов. Чтобы уменьшить сумму отступных, они готовы отдать взамен украинского футболиста. Ранее СМИ уже сообщали об интерес к украинцу со стороны клуба из Неаполя.

21-летний игрок выступал за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне на позиции левого защитника. Он провел восемь матчей в чемпионате Англии и 14 во всех турнирах.