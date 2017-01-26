Жуан Жезус: "Спаллетти пытался подписать меня еще полтора года назад"

Защитник "Ромы" Жуан Жезус подчеркнул, что мог перейти в римский клуб еще в январе 2016 года. Интерес к нему проявлял главный тренер Лучано Спаллетти, вернувшийся в "Рому" после 4 лет в "Зените".

- "Интеру" нужны были деньги из-за финансового fair play, и только у меня была реальная возможность уйти, - цитрирует transfermarketweb.com Жуана Жезуса. - Затем я понял, что пора покинуть команду. Я всегда уважал "Интер", но мне нужно было думать о себе и семье. Лучано Спаллетти пытался подписать меня еще полгода назад, когда он вернулся в "Рому". Он сказал, что я важен для команды, но сделка не состоялась. "Рома" для меня всегда была интересна, потому что это выдающийся клуб.