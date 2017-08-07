20:34 7 августа | Футбол — Италия

Жозе Моуринью: "Я надеюсь, что Спаллетти принесет титулы для нас, болельщиков "Интера"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ожидает от "Интера" громких побед. Также специалист подчеркнул, что его экс-команда отказалась продавать "красным дьяволам" нападающего Ивана Перишича.

– "Интер" не отпускает Перишича в "МЮ"? Таков футбол, – сказал для Premium Sport Моуринью. – Хорват является для "нерадзурри" важным игроком. Очевидно, что они хотят его сохранить.

После назначения Спаллетти на пост главного тренера "Интера" я отправил ему то же сообщение, что и другим специалистам, которые возглавляли клуб после меня. Пожелал Лучано построить большую команду и выиграть много титулов для нас, болельщиков "Интера".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

ой не факт ...

21:15 7 августа

баламошка

Не волнуйся. Лысый как обычно прогнётся под тяжестью Юве.

20:45 7 августа