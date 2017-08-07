Жозе Моуринью: "Я надеюсь, что Спаллетти принесет титулы для нас, болельщиков "Интера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что ожидает от "Интера" громких побед. Также специалист подчеркнул, что его экс-команда отказалась продавать "красным дьяволам" нападающего Ивана Перишича.

– "Интер" не отпускает Перишича в "МЮ"? Таков футбол, – сказал для Premium Sport Моуринью. – Хорват является для "нерадзурри" важным игроком. Очевидно, что они хотят его сохранить.

После назначения Спаллетти на пост главного тренера "Интера" я отправил ему то же сообщение, что и другим специалистам, которые возглавляли клуб после меня. Пожелал Лучано построить большую команду и выиграть много титулов для нас, болельщиков "Интера".