Жоржинью: "Разочарован результатом, потому что "Наполи" заслужил победу над "Юве"

Полузащитник "Наполи" Жоржинью считает, что его команда заслужила победу над "Ювентусом" в матче 30-го тура чемпионата Италии (1:1). Также он надеется, что неаполитанцы возьмут реванш у туринцев в 1/2 финала Кубка Италии в среду.

- Разочарованы результатом, потому что мы заслужили победу, - цитирует Mediaset Premium Жоржинью. - Мы не дали "Юве" практически ничего создать, но когда такой команде даешь хоть полшанса, то поплатишься. Нужно во всем искать положительные моменты.

В полуфинале Кубка Италии мы постараемся взвинтить темп, даже если они хорошо защищаются. Если мы зададим нужный темп, то сможем вызвать огромные проблемы у любого противника.