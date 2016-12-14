Жоау Мариу: "Проблемой де Бура в "Интере" был языковой барьер"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу считает, что Франку де Буру не хватило знания итальянского языка, чтобы добиться успеха в миланском клубе. Голландца у руля "Интера" сменил Стефано Пиоли.

– Трудно объяснить, что было не так под руководством де Бура, – цитирует A Bola Мариу. – Если в футболе что-то идет не так, то всегда расплачивается тренер. Вряд ли нам стоит искать что-то в прошлом. Сейчас у нас итальянский тренер, и стало ясно, что одной из проблем был языковой барьер. Оказывается, это может стать серьезной помехой. У де Бура были хорошие идеи, но он не мог их донести до нас. С Пиоли такого не происходит.