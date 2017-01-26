Жоау Мариу: "Попытаюсь убедить Криштиану Роналду перейти в "Интер"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу в шутку сообщил, что попытается убедить партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду перейти в миланский клуб. Футболисты летом завоевали с национальной командой золото чемпионата Европы.

- Это был уникальный опыт, поскольку я с детства мечтал выиграть что-то со своей страной, - цитирует Football Italia Жоау Мариу. - У сборной Португалии был высокий уровень игроков, и очевидно, что Криштиану Роналду является нашим флагманом и самым важным игроком.

Я попытаюсь убедить Криштиану Роналду присоединиться ко мне в "Интере". Скажем так, это будет трудно (смеется). Криштиану не просто товарищ по команде, он еще и друг, хороший человек и настоящий лидер.