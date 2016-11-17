Жоау Мариу: "Интер" полон решимости победить в миланском дерби"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу в преддверии матча 13-го тура чемпионата Италии против "Милана" отметил, что черно-синие полны решимости одержать победу в дерби. По словам португальского хавбека, команда очень хочет преподнести подарок своим болельщикам.

– Это будет очень важный матч, в котором мы сделаем все возможное, чтобы победить, – приводит слова Мариу Mediaset Premium. – Мы просто обязаны как можно скорее подняться вверх в турнирной таблице. Вся команда полна решимости набрать 3 очка в миланском дерби. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков. Матч против красно-черных – это всегда нечто особенное, сродни европейскому финалу. Это будет большая игра, и сама подготовка к ней всегда особенная. Болельщики очень переживают за команду, и мы полны желания отблагодарить их за преданность.

Миланское дерби состоится 20 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.