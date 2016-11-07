Жоау Мариу: "Франку де Буру дали очень мало времени"

Полузащитник "Интера" Жоау Мариу высказал мнение о том, что экс-главному тренеру "черно-синих" Франку де Буру не было предоставлено достаточного количества времени для работы с командой. Португальский игрок также отметил, что бразильским футболистам непросто адаптироваться к чемпионату Италии.

– У Франка де Бура не было достаточного количества времени для работы с командой, – приводит Football Italia слова Мариу. – Безусловно, голландский специалист попал в непростую ситуацию с "Интером". К сожалению, если тренер работает с топ-клубом, то руководство требует от него результата здесь и сейчас.

Адаптация к чемпионату Италии многим дается непросто. В частности, бразильцу Габриэлу Барбозе. Он прекрасный игрок, однако привыкание к реалиям серии А доставляет ему определенные сложности. Он талантливый футболист, но ему нужно время.