Жоау Канселу: "Роналду рожден для того, чтоб побеждать"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу высказался о форварде туринской команды Криштиану Роналду. Он отметил, что именно португалец должен выиграть золотой мяч в этом году.

- Тренируюсь с Роналду каждый день и считаю, что будет просто невероятно, если он не выиграет в этом году золотой мяч, - приводит Football Italia слова Канселу. - Это решение о не может быть принято только на фоне чемпионате мира, потому что этот турнир может выиграть определенное количество стран. Если вы родились во Франции, Германии или Бразилии, очевидно, что рано или поздно вы выиграете чемпионат мира.

Криштиану выиграл Лигу чемпионов как герой, забив 15 мячей. Когда он играет за команду - она становится лучшей. Роналду родился, чтобы побеждать и помогать выигрывать своим товарищам по команде.

Напомним, что этим летом 33-летний форвард перешел в "Юве" из мадридского "Реала" за 117 миллионов евро. В составе итальянского клуба он забил 7 мячей и отдал 4 передачи в 12 играх.​