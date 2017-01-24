00:25 24 января | ФУТБОЛ — Италия

Жерар Деулофеу: "Милан" - самый известный итальянский клуб"

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Полузащитник "Милана" Жерар Деулофеу, который сегодня перешел из "Эвертона", отметил, что уже давно хотел переехать в итальянский клуб. Сегодня испанец подписал арендное соглашение с командой, который рассчитан до конца сезона. Игрок будет выступать под седьмым номером.

- "Милан" - самый известный итальянский клуб, - приводит Football Italia слова Деулофеу. - Я очень рад, уже давно хотел приехать сюда. Надеюсь, что смогу сыграть против "Ювентуса" в среду. Это самый большой клуб в Италии. Команда не раз выигрывала Лигу чемпионов. Я приехал в "Милан", чтобы играть. Рад, что ко мне проявили интерес. Надеюсь, что смогу воспользоваться этой возможностью. 

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