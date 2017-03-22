Жерар Деулофеу: "Если бы не "Милан", меня бы не вызвали в сборную Испании"

Полузащитник "Милана" Жерар Деулофеу отметил, что зимой принял правильное решение, согласившись на аренду в итальянский клуб. Хавбек, права на которого принадлежат "Эвертону", получил приглашение в сборную Испании на ближайшие матчи.

– Если бы я не согласился перейти в "Милан", меня бы не вызвали в сборную, – цитирует Football Italia Деулофеу. – Я очень счастлив в таком великом клубе. Тренерский штаб команды помог мне вновь обрести уверенность в собственных силах. Когда я узнал об интересе "Милана" – долго не раздумывал. Моя текущая форма – заслуга моего клуба.