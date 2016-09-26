Жена Тотти назвала Спаллетти "мелочным человеком"

Илари Блази, жена нападающего "Ромы" Франческо Тотти, раскритиковала главного тренера Лучано Спаллетти. У экс-наставника "Зенита" довольно напряженные отношения с ветераном команды, а в концовке прошлого сезона он даже отстранял его от тренировок.

- Я не критикую тренерские решения, но критикую поведение человека, - цитирует Football Italia Блази. - И Спаллетти повел себя очень мелочно. Он мог бы быть более чувствительным, но не захотел. Я бы дала ему очень низкую оценку.