Жена Тотти назвала Спаллетти "мелочным человеком"

Илари Блази, жена нападающего "Ромы" Франческо Тотти, раскритиковала главного тренера Лучано Спаллетти. У экс-наставника "Зенита" довольно напряженные отношения с ветераном команды, а в концовке прошлого сезона он даже отстранял его от тренировок.
- Я не критикую тренерские решения, но критикую поведение человека, - цитирует Football Italia Блази. - И Спаллетти повел себя очень мелочно. Он мог бы быть более чувствительным, но не захотел. Я бы дала ему очень низкую оценку.
gonokh
Такое ощущение, что Тотти не профессиональный футболист, а только в ясли пошел....какие такие чувства ей богу
12:40 26 сентября
wedes
Сварливая жена у Тотти. Как она себе представляет более чувствительного Спаллетти?
11:54 26 сентября
Ботаникум
Достаточно посмотреть на "бородку-и-усы" этого Спагетти, чтобы понять, что у Лучано "дома" не всё в порядке. Излишнее СЕБЯЛЮБИЕ, по-моему, не самое главное и нужное из "достоинств" для ТРЕНЕРА. В командных видах спорта ТРЕНЕРУ нужно уважать и даже ЛЮБИТЬ своих ИГРОКОВ, хотя это зачастую и не просто. Спагетти завидует статусу Тотти в глазах и душах болельщиков "Ромы", он сам желает быть для них ГЛАВНЫМ КУМИРОМ и главным творцом побед!
11:47 26 сентября
howard
Это еще очень мягко сказано.
11:33 26 сентября