Жена Икарди: "Я помогла Мауро повысить стоимость с 14 до 250 миллионов евро"

Ванда Нара, жена нападающего "Интера" Мауро Икарди, отметила, что благодаря ее работе форвард стал зарабатывать так много денег. Она стала представителем игрока в прошлом году и договорилась о новом контракте с "Интером".
– Я единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги, – цитирует Football Italia Нару. – Стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро.
баламошка
Элитная куртизанка.
23:56 29 августа
Buga
ахахахаха)))))))))))))))))))))))))))))))))похоже и так понятно чем она подняла цену на него))))))достаточно посмотреть ее фото))))
23:50 29 августа
L Osokin
ахахаха!!!!)))))))
23:40 29 августа