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23:35 29 августа | Футбол — Италия

Жена Икарди: "Я помогла Мауро повысить стоимость с 14 до 250 миллионов евро"

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Ванда Нара, жена нападающего "Интера" Мауро Икарди, отметила, что благодаря ее работе форвард стал зарабатывать так много денег. Она стала представителем игрока в прошлом году и договорилась о новом контракте с "Интером".

– Я единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги, – цитирует Football Italia Нару. – Стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Элитная куртизанка.

23:56 29 августа

Buga

ахахахаха)))))))))))))))))))))))))))))))))похоже и так понятно чем она подняла цену на него))))))достаточно посмотреть ее фото))))

23:50 29 августа

L Osokin

ахахаха!!!!)))))))

23:40 29 августа