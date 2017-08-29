Жена Икарди: "Я помогла Мауро повысить стоимость с 14 до 250 миллионов евро"

Ванда Нара, жена нападающего "Интера" Мауро Икарди, отметила, что благодаря ее работе форвард стал зарабатывать так много денег. Она стала представителем игрока в прошлом году и договорилась о новом контракте с "Интером".

– Я единственная жена, которая помогает мужу зарабатывать деньги, – цитирует Football Italia Нару. – Стоимость Мауро выросла с 14 до 250 миллионов евро.