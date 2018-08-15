Жена Икарди станет экспертом на ТВ и готова критиковать мужа

Жена форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара станет экспертом программы Tiki Taka на телеканале Italia 1. Она рассказала, почему приняла предложение.

- В Mediaset несколько лет звали меня в программу, но сейчас я согласилась, потому что могу это сделать, - цитирует жену футболиста Corriere della Sera. - В сентябре моя младшая дочь Изабелла начнет ходить в детский сад, и у меня будет немного больше свободного времени. Мауро часто бывает дома вечером в понедельник. Мы приняли совместное решение, и он согласился. Он доволен. Я независимая женщина. Я всегда работала - я не хочу зависеть от кого-то. Даже от моего мужа, которого я люблю. Я фанат "Интера", но я буду нейтральной. Я узнаю больше о других командах, мои друзья и профессионалы помогут мне в этом. Буду ли я критиковать мужа? А в чем проблема?