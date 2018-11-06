Жена Икарди: "Посмотрела бы на Роналду на скамейке запасных, когда его команда забила бы пять мячей"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сравнила своего мужа с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

- Он забил почти столько же голов, сколько Роналду, - цитирует Нару Marca. - Хотя и пропустил три матча в чемпионате Италии. Я бы посмотрела на Роналду, сидящего на скамейке запасных, во время того, как его команда забила бы пять мячей, а он знал бы, что мог бы стать автором трех из них, как это случилось с Мауро в матче против "Дженоа".

В текущем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах в серии А и забил 7 голов. Икарди провел 8 встреч и отличился 6 раз.

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