Жена Икарди - о трансфере в "Реал": "Все зависит от "Интера"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сказала, что не все зависит от ее мужа в вопросе возможного перехода в "Реал". Ранее сам форвард заявлял, что останется в итальянском клубе до конца карьеры, если его "не вышвырнут оттуда".

- Сердце Мауро, как и наших детей, черно-синее. Мы надеемся остаться в "Интере", но все зависит от клуба, - цитирует Marca Нару. - Ничего не знаю о "Реале", поэтому не стану говорить ни "да", ни "нет". Но Мауро хотел бы остаться в "Интере" на всю жизнь. Как бы то ни было. не все зависит от нас.

Напомним, Икарди выступает за "Интер" с 2013 года. В этом сезоне форвард принял участие в 17 матчах во всех клубных турнирах, забив 16 мячей. "Нерадзурри" после 17 туров занимают первое место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков. У занимающего вторую строчку "Наполи" на один балл меньше.