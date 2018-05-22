Жена Икарди: "Несколько клубов готовы заплатить за Мауро 110 миллионов евро"

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара сообщила, что несколько топ-клубов готовы заплатить за выкуп контракта ее мужа 110 миллионов евро, прописанные в соглашении с "нерадзурри" в качестве отступных. Вместе с тем, супруга 25-летнего форварда подчеркнула, что сам игрок не собирается менять клуб.

– Есть несколько топ-клубов, которые готовы заплатить сумму отступных, которая весьма высока, – цитирует Football Italia Нару. – Однако, учитывая цифры, которые фигурируют в современном футболе и уровень Мауро как игрока, это не удивительно. Многие клубы оказывают давление, но его приоритетом остается "Интер". Еще предстоит встреча со спортивным директором, но на сегодня цель – остаться здесь.

Меня раздражает, когда Мауро недооценивают, ведь им интересуются три лучших клуба мира.

Мы видим, как он играет в "Интере". Ситуация такова, что либо он продлит контракт, либо уйдет. Он не хочет уходить. Вопрос должен быть решен до того, как мы отправимся в отпуск.

Отметим, что сумма отступных за Икарди в размере 110 миллионов евро будет действительна только до конца июня. По данным СМИ, интерес к форварду, который не попал в составе сборной Аргентины на чемпионат мира-2018, проявляют "Реал", "ПСЖ" и "Бавария".

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 матчах в чемпионате Италии, забив 29 мячей. С этим результатом он поделил звание лучшего бомбардира серии А с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле.