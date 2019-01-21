Жена Икарди: "Мой телефон всегда включен. Мауро продлит контракт с "Интером"

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, сказала, что игрок на 100% настроен на продление контракта с клубом.

- Когда клуб решит, что настал подходящий момент, чтобы позвонить нам, мы ответим и сядем за переговоры с ними, - приводит Football Italia слова супруги Икарди. - Есть реальная возможность, что он останется в "Интере" надолго. Как скоро состоится встреча? Я получила положительные сигналы, поэтому, надеюсь, что это может быть важная неделя: мой телефон включен, и для меня контракт обновится на 100 процентов, даже если я еще ни с кем не разговаривала.

Икарди хочет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Такая зарплата позволила бы ему стать вторым самым высокооплачиваемым игроком в серии А после форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Действующий контракт форварда с "Интером" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

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