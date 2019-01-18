Жена Икарди: "Мауро продлит контракт с "Интером"

Ванда Нара, являющаяся супругой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявила, что футболист продлит контракт с клубом. Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец отказался продлевать соглашение и перейдет в "Реал".

- Мы продлим контракт, - приводит слова Нары Football Italia. - Не волнуйтесь. Здесь нет никаких проблем. Конечно, "Интер" хочет оставить Мауро в команде.

Напомним, действующий контракт Икарди с "нерадзурри" рассчитан до 30 июня 2021 года. Отступные за игрока составляют 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 23 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

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