16:23 | Футбол — Италия

Жена Икарди: Мауро и Дибала станут основными игроками сборной Аргентины

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Супруга и агент нападающего "Интера"  Мауро Икарди  Ванда Нара заявила, что ее муж, а также форвард "Ювентуса"  Пауло Дибала станут игроками стартового состава сборной Аргентины в будущем.

- Мауро всегда хотел остаться в "Интере", - приводит слова супруги Икарди Football Italia. - Примером для него является Франческо Тотти, который выступал за один клуб в течении длительного времени. Сборная Аргентины? Мауро и Икарди станут основной парой нападающих национальной команды в будущем.

Отметим, что Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

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