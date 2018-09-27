Жена Икарди: Мауро и Дибала станут основными игроками сборной Аргентины

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее муж, а также форвард "Ювентуса" Пауло Дибала станут игроками стартового состава сборной Аргентины в будущем.

- Мауро всегда хотел остаться в "Интере", - приводит слова супруги Икарди Football Italia. - Примером для него является Франческо Тотти, который выступал за один клуб в течении длительного времени. Сборная Аргентины? Мауро и Икарди станут основной парой нападающих национальной команды в будущем.

Отметим, что Икарди не вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018.

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