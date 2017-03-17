13:05 | ФУТБОЛ — Италия

Жена Эссьена купила клуб третьего дивизиона Италии

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Жена бывшего полузащитника "Челси" Майкла Эссьена на аукционе приобрела клуб третьего итальянского дивизиона "Комо", сообщает Gazza Mercato. Покупка обошлась Акосуа Пуни в 237 тысяч евро. Также отмечается, что в сделке мог участвовать и владелец "Интера" Эрик Тохир.

Главной целью команды стоит скорейший выход в серию Б, а также развитие детской академии. После 29 туров "Комо" занимает седьмое место в группе А лиги Про. Отметим, что позиции с первой по десятую позволяют командам бороться за повышение.

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Материалы REN-TV

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