Жена Бонуччи опровергла ссору между мужем и Аллегри

Жена защитника "Милана" Леонардо Бонуччи Мартина Маккари заявила, что ее муж покинул "Ювентус" не из-за конфликта с главным тренером Массимилиано Аллегри. Также она призналась, что удивлена тому, что муж получил капитанскую команду в новой команде.

- Его решение сменить команду не было связано с ссорой с Аллегри, – цитирует Football Italia Маккари. - В профессиональной обстановке я считаю, что баланс между всеми сторонами является фундаментальным. Леонардо решил уйти из-за перипетий в окружающей среде, но теперь он спокоен и отдается своему новому приключению.

Бонуччи - капитан "Милана"? Я не буду скрывать, что еще не привыкла к этому, и, возможно, он тоже. Он решил перейти в "Милан" сам, а я просто была рядом, как и должна делать хорошая жена. По крайней мере, в нашей семье теперь больше не будет дерби (сын Лоренцо - большой поклонник "Торино" и Андреа Белотти. - Прим. "СЭ").