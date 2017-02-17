Земан возглавил "Пескару"

Зденек Земан назначен новым главным тренером "Пескары", сообщает клубная пресс-служба. 69-летний чешский специалист за свою карьеру работал более чем в двадцати командах, в числе которых были "Лацио", "Рома" и "Наполи".

Под руководством Земана "Пескара" выступала в серии В, и по итогам сезона-2011/12 вышла в высший дивизион чемпионата Италии. Последним местом работы специалиста был швейцарский "Лугано", который в прошлом году занял девятое место в чемпионате и вышел в финал Кубка Швейцарии.

"Пескара" занимает последнее место в серии А с девятью очками после 24 туров.