Зденек Земан: "Вернулся, потому что должен "Пескаре"

Новый главный тренер "Пескары" Зденек Земан рассказал, почему он принял предложение вернуться в команду. Ранее итальянский специалист, которому в этом году исполнится 70 лет, тренировал "дельфинов" в сезоне-2011/12.

- Я вернулся, потому что должен "Пескаре", - цитирует Football Italia Земана. - Команда находится в нижней части таблицы, а это означает, что есть определенные сложности. Мы хотим преодолеть их как можно скорее. Каждая из 14 оставшихся игр будет начинаться со счета 0:0, поэтому никто не должен удивляться. Я здесь, чтобы работать и построить команду, которая сможет радовать поклонников.

Возраст? Есть тренеры, которые моложе меня, но гораздо хуже. Я остался доволен сегодняшней тренировкой. Парни стараются и хотят стать лучше.