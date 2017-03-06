23:44 6 марта | ФУТБОЛ — Италия

Зденек Земан: "Президенты некоторых клубов пытались подсказывать мне стартовый состав команды"

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Главный тренер "Пескары" Зденек Земан отметил, что несколько раз расторгал контракты с клубами, поскольку в его работу пытались вмешиваться руководители. Специалист не стал называть имена тех президентов, которые рекомендовали ему стартовые составы для своих команд.

– Когда команда побеждает, вокруг тебя всегда царит спокойствие, – сказал для Radio Due Земан. – Не хочу называть имен, но я имел дело с президентами, которые пытались подсказать мне, каким должен быть стартовый состав команды. Несколько раз я быстро разрывал контракты с клубами по этой причине.

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