Зденек Земан: "Наполи" в состоянии бороться за чемпионство даже без Игуаина"

Бывший главный тренер "Ромы" Зденек Земан надеется, что "Наполи" сможет побороться за чемпионство в этом сезоне. По его мнению, травма нападающего неаполитанцев Аркадиуша Милика даст шанс проявить себя Маноло Габбьядини.

- Надеюсь, что серия А будет более сбалансированной в этом сезоне, - цитирует Sky Sports Земана. - Конечно, "Наполи" потерял с уходом Игуаина, но как команда неаполитанцы остаются в состоянии бороться за чемпионство. Может ли Габбьядини заменить травмированного Милика? Я всегда верил в него, он хороший игрок, который до сих пор не раскрыл свой максимум. Теперь у него есть хороший шанс показать свой уровень.