Зденек Земан: "Чемпионат Китая? Там нужно сидеть на коленках у руководства, а я к этому не готов"

Главный тренер "Пескары" Зденек Земан отметил, что не готов работать в китайском чемпионате. По словам специалиста, для работы в чемпионате Китая необходимо "сидеть на коленках у руководства".

– Китай? Ну, это не для меня, – цитирует La Gazzetta dello Sport Земана. – У меня были варианты продолжения карьеры там, но с футболистами мне нужно работать определенным образом. В Китае бы у меня не получилось создать правильные отношения с футболистами. К тому же, там вы должны сидеть на коленках у руководства.