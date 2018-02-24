Збигнев Бонек: "Зелиньски уже сейчас сильнее Де Брейне"

Президент Футбольной федерации Польши, бронзовый призер чемпионата мира-1982 Збигнев Бонек рассказал о том, что выделял игру полузащитника "Наполи" Петера Зелиньски еще на молодежном уровне. По словам 61-летнего экс-игрока, 23-летний хавбек неаполитанцев был выдающимся уже в 16 лет.

- Зелински станет новым Де Брейне? Думаю, он уже сейчас сильнее его, - цитирует Corriere dello Sport Бонека. - Ему было 16, когда я смотрел матч молодежной сборной Польши и подумал: "Это выдающийся игрок".

В этом сезоне Зелински принял участие в 34 матчах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 1 голевую передачу. В активе 26-летнего Де Брейне 39 игр за "Манчестер Сити", в которых он забил 11 мячей и сделал 18 результативных пасов.