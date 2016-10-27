Защитник "Наполи": "Тема Игуаина меня больше не интересует"

Защитник "Наполи" Фаузи Гулям заявил, что перед игрой 11-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" тема нападающего туринцев Гонсало Игуаина его не волнует. Минувшим летом аргентинец сменил "Наполи" на "Ювентус" за 90 миллионов евро. Данный трансфер вызвал негодование неаполитанских болельщиков, призвавших стереть из клубной истории Игуаина.

– Игуаин теперь игрок "Ювентуса", поэтому меня он больше не интересует, – сказал для Radio Kiss Kiss Гулям. – Больше я не буду говорить на эту тему. В футболе происходит слишком много вещей, чтобы концентрировать свое внимание лишь на одной теме. Мы не будем концентрироваться только на Гонсало, он лишь один из наших соперников.