Защитник "Милана" Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник "Милана" Иван Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба итальянской команды. Во время медосмотра у 31-летнего игрока была выявлена гипертрофия сердечной мышцы первой степени. Футболист пройдет серию дополнительных тестов, после чего будет принято решение о его дальнейшей карьере.

Стринич стал игроком "Милана" летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Хайдук", "Денпр", "Наполи" и "Сампдорию". На ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии провел шесть матчей.