Защитник "Милана", получивший травму головы, чувствует себя нормально

Защитник "Милана" Давиде Калабрия сообщил, что чувствует себя нормально после того, как получил травму головы в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Кьево" (4:1). В самой концовке встречи 20-летний игрок столкнулся с Массимо Гобби и неудачно приземлился за газон. Калабрию унесли с поля на носилках и сразу же доставили в больницу.

"Команда провела отличную работу прошлым вечером. Я в порядке. Благодарю всех за сообщения, которые вы мне прислали. Сейчас я прохожу необходимые тесты и рассчитываю на быстрое восстановление", - написал Калабрия в Инстаграме.