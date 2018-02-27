Защитник "Милана" и воспитанник "Ромы": "Лацио" - мой любимый клуб"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли признался в любви сопернику "россонери" по полуфиналу Кубка Италии – "Лацио". Эти команды поспорят за выход в финал турнира 28 февраля в Риме.

– Всегда приятно встретиться с "Лацио", – приводит Calciomercato слова Романьоли. – Это – мой любимый клуб, и будет особенным сыграть против них на стадионе, который я часто посещал. "Лацио" – сильная команда, а Симоне Индзаги здорово работает. Но завтра должен победить "Милан", наша цель – финал Кубка Италии.

Отметим, что Романьоли воспитывался в другом римском клубе – "Роме".